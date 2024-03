João Pessoa/PB vai sediar o Aberto do Brasil de Xadrez Memorial Bobby Fischer

A- A+

A cidade de João Pessoa/PB vai sediar a 13ª edição do Aberto Brasil Memorial Bobby Fischer de Xadrez, de 15 a 17 de março, no Hotel Litoral, em Cabo Branco. Com participantes de todas as regiões do país, o evento vai distribuir premiação no valor total de 10 mil reais, além de classificar os melhores enxadristas para a final do Campeonato Brasileiro.

Organizado pela Federação Paraibana de Xadrez (FPBX), o XIII Memorial Bobby Fischer vai reunir os melhores do Brasil. Já foram confirmadas as presenças dos Grandes Mestres (GMs) Alexandr Fier, de Santa Catarina, e Darcy Lima, do Rio de Janeiro, além do MF Francisco de Assis Cavalcanti, da Paraíba, do MN Marcelo Bouwman, de Pernambuco, do MF Paulo Jatobá, da Bahia, e do IM Sílvio Cunha, de São Paulo.

"Essa competição foi criada para celebrar a memória do enxadrista Bobby Fischer e se tornou no maior evento de xadrez do Nordeste, reunindo atletas de todas as regiões do Brasil", disse o presidente da FPBX, Marcelo Urquiza. As inscrições podem ser feitas pelo blog Reino de Caíssa e a expectativa é de 120 participantes de 17 estados brasileiros.

O presidente da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Máximo Igor Macedo, também destacou a importância do evento. "O Memorial Bobby Fischer já é um patrimônio do xadrez brasileiro, em especial do xadrez nordestino. Tenho muito orgulho de ter colaborado em quase todas as edições. Hoje, estando presidente da CBX, em nome da entidade parabenizo todos os envolvidos: o idealizador Fernando Melo,, seu filho Fernando Sá pela continuidade, bem como o atual presidente da FPBX, Marcelo Urquiza, que juntamente com Genildo Gomes, membro da diretoria em várias gestões, vem mantendo a tradição do MBF e realizando um grande trabalho à frente da entidade, em todas as vertentes da nobre arte de Caíssa."

Com apoio da CBX, o XIII Memorial Bobby Fischer será válido pela 5ª etapa do Circuito Nacional de Abertos do Brasil. Além de pontuação para o ranking, os campeões garantirão vaga para a fase final do Campeonato Brasileiro Absoluto, que será realizado no mês de dezembro, na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, durante a comemoração dos 100 anos de fundação da CBX.

