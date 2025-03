A- A+

Estreando no Brasileiro, João Silva vê Sport "motivado" para encarar São Paulo

Neste sábado (29), o Sport dá o pontapé inicial em sua quarta competição da temporada. Encara o São Paulo, às 18h30, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Estreando no certame, o zagueiro português João Silva não escondeu a expectativa para atuar diante dos principais clubes do País.

"Acho que é maior competição do Brasil, que todo jogador quer jogar. Uma competição onde podemos jogar contra outros grandes times. Estou muito motivado, com confiança e sinto a equipe confiante", falou o defensor.

Na derrota para o Altos, o Sport optou por atuar no compromisso da Copa do Nordeste com sete modificações na formação inicial, em relação ao time que encarou o Retrô, na Arena de Pernambuco, no primeiro jogo da final do Estadual. Um dos poupados no Nordestão, João Silva deve ser titular no Morumbis e projetou o encontro longe do Recife.

"A gente sabe que é um time muito forte, com jogadores experientes e conhecidos. Conhecidos não só no Brasil como lá fora nas grandes ligas. Portanto, sabemos que será uma partida muito difícil fora de casa, num ambiente também difícil. Mas temos que olhar para nós, se preparar bem e tentar anular as vantagens do São Paulo. Também há qualidade no nosso elenco", salientou.

Apesar de chegar ao Sport neste ano, João Silva afirma que o grupo está motivado para a estreia no campeonato. O Leão volta à elite do futebol nacional depois de três anos jogando a Segundona.

"Sinto que o grupo está animado por estrear no Brasileirão outra vez. É verdade que é uma semana curta, com apenas dois dias para se preparar para a partida. É tentar entender as ideias que o mister (Pepa) quer, como vamos defender e atacar. Sinto o grupo motivado para estreia. Queremos ir lá e fazer uma boa atuação para brigar pela vitória", finalizou.

