Santa Cruz João Victor revela pré-contrato com outra equipe e explica escolha pelo Santa: "time de peso" Lateral-esquerdo ressaltou a primeira semana de pré-temporada do clube

Anunciado há pouco mais de duas semanas como novo reforço do Santa Cruz, o lateral-esquerdo João Victor foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (11) pelo clube coral. Depois de passar pelo Retrô ao longo do ano, o jogador assinou com a Cobra Coral até o fim do Pernambucano, e afirmou que já tinha um pré-contrato com outra equipe antes de fechar com o Tricolor.

"O Santa Cruz é um time de peso, de muita massa. Todo jogador tem o sonho de jogar em um clube assim", começou.

"No primeiro momento, eu não estava para vim para o Santa, já tinha até um pré-contrato com outro clube. Mas, chegou a proposta para o meu empresário e ele me passou. Como eu tinha vontade de defender o Santa Cruz, escolhi vim para cá", detalhou.

Com a pré-temporada ainda no início, o reforço tricolor destacou o bom ambiente e o trabalhou do técnico Itamar Schülle. "Os treinamentos estão muito bons, fechamos esta primeira semana com muita intensidade. É um grupo bom de se trabalhar, e estamos nos preparando muito bem para estrear com vitória nesta decisão", salientou.

A "decisão" citada por João Victor é o jogo contra o Altos-PI, marcado para 07 de janeiro, pela primeira fase da seletiva da Copa do Nordeste. Com a camisa do Retrô em 2023, o lateral viveu momentos importantes, e enfatizou o que precisa ser feito para o Tricolor ter êxito no confronto.

"Temos que ter atenção durante os 90 minutos de jogo. Não podemos relaxar, porque, em decisão, se desligar um segundo você acaba perdendo o trabalho de um ano inteiro. Temos que ter muito foco e determinação para que a vitória venha", pontuou.

