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Futebol Jobe Bellingham diz que estar na seleção inglesa ao lado de seu irmão Jude é 'uma sensação incrível' Jobe, meio-campista que joga no Borussia Dortmund, foi convocado pela primeira vez pela seleção inglesa principal para os jogos da Liga das Nações da Europa

Jobe Bellingham disse, nesta terça-feira (10), que é "muito especial" estar na seleção da Inglaterra e ter a chance de estrear esta semana pelos 'Three Lions' ao lado de seu irmão Jude.

Jobe, meio-campista que joga no Borussia Dortmund, foi convocado pela primeira vez pela seleção inglesa principal para os jogos da Liga das Nações da Europa contra a Croácia, na quinta-feira em Londres, e contra a atual campeã mundial, a Espanha, no domingo em Madri.

Se o jogador de 21 anos entrar em campo em qualquer uma das partidas, os Bellingham se tornarão a 22ª dupla de irmãos a representar a Inglaterra.

Os últimos irmãos a jogarem juntos pelos 'Three Lions' foram Gary e Phil Neville, ídolos do Manchester United, há 19 anos.

O meio-campista do Real Madrid, Jude, de 23 anos, afirmou que vestir a camisa de seu país ao lado do irmão mais novo seria o momento mais marcante de sua carreira.

Jobe, capitão da seleção inglesa sub-21, também destacou o momento especial que será jogar ao lado de Jude.

Peça-chave do Dortmund nesta temporada, o jogador reconheceu que estar na seleção inglesa ao lado de seu irmão proporciona "uma sensação incrível" a toda a família.

"Ser convocado pela Inglaterra já é, por si só, um sonho. Ter a oportunidade de representar a Inglaterra com meu irmão é algo realmente difícil de expressar em palavras", confessou o meio-campista do clube alemão.

O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, comunicou a Jobe, na semana passada, que ele faria parte da lista de convocados. O treinador revelou que Jude havia sugerido que ele observasse seu irmão.

O técnico alemão afirmou que poder convocar os dois irmãos era "uma história linda".

Jobe contou que aguardava a convocação e que recebeu uma mensagem do treinador enquanto dirigia, após um treino: "Olá, Jobe, aqui é o Thomas Tuchel".

Os Bellingham surgiram nas categorias de base do Birmingham. Jude se transferiu para o Dortmund ainda na adolescência, enquanto Jobe seguiu seu próprio caminho no Sunderland.

O mais velho dos irmãos se tornou uma estrela mundial em Madri, ao passo que Jobe ajudou o Sunderland a conquistar o acesso à Premier League antes de seguir os passos do irmão no Dortmund.

"Sinto um orgulho imenso", afirmou Jobe. "Era algo que eu desejava e sentia que, a cada semana, se tornava um pouco mais possível".

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