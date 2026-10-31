Jodar se torna primeiro top 10 na temporada de estreia, supera Guga e lidera nova geração

A- A+

O espanhol Rafael Jodar, de 20 anos, um dos principais nomes da nova geração do tênis ao lado de Learner Tien, João Fonseca e Jakub Mensik, se tornou o primeiro tenista a alcançar o top 10 do ranking da ATP na mesma temporada em que estreou no circuito. Com isso, ele se torna também o jogador que demorou menos tempo para se colocar entre os 10 melhores do mundo a partir da data de estreia, 287 dias atrás.





A primeira vez que Jodar disputou um torneio ATP foi em 20 janeiro deste ano, quando enfrentou o japonês Rei Sakamoto na primeira rodada do Australian Open, após furar o quali. Na época, era o 150º do mundo. Antes, o caminho mais rápido da estreia até o top 10 havia sido percorrido por Gustavo Kuerten, o Guga, em 490 dias.



A ascensão do espanhol, que será oficializada na segunda-feira (2), foi confirmada neste sábado, após vitória do monegasco Valentin Vacherot sobre o americano Taylor Fritz na semifinal do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Na quinta, Vacherot eliminou o próprio Jodar do torneio.



Os feitos de Rafael Jodar impressionam também porque ele deixou para trás os outros tenistas de potencial de sua geração, que estão no circuito há mais tempo que ele, caso de Fonseca, Tien e Mensik.



Prejudicado por lesões na atual temporada e jogando o circuito da ATP de forma consistente desde 2025, embora tenha estreado em 2023 no Rio Open, o brasileiro é o número 40 do mundo neste momento e teve o 24º lugar como melhor ranking. Mensik e Tien são, virtualmente, o 16º e o 19º colocados.



Rápido em subir no ranking, Jodar foi veloz também em acumular polêmicas. Duas semanas atrás, durante a virada diante do holandês Botic van de Zandschulp, pelas oitavas no ATP de Xangai, ele bateu boca com o árbitro de cadeira após levar uma advertência por ofender um boleiro.



Irritado por não conseguir apresentar o seu melhor tênis após perder um duro primeiro set, por 7 a 6, o espanhol de 20 anos acabou se irritando e disparou contra o boleiro de 13 anos com 40 a 40 no começo da parcial seguinte. "Me dá a p... dessa toalha, car...", disse Jodar, rapidamente repreendido pela arbitragem. Mais tarde, pediu desculpas pelo comportamento.



Em Roland Garros, um suposto empurrão em uma boleira também deixou a imagem de Jodar arranhada. Mas vídeos confirmaram, mais tarde, que a garota apenas tropeçou quando ele apareceu em seu caminho. O espanhol tem se mostrado temperamental e já apareceu quebrando raquete com violência, fazendo cera ao mexer no cadarço e por ignorar crianças.

Veja também