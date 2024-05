A- A+

Náutico Joécio destaca importância do Náutico voltar a vencer dentro de casa: "Aproveitar o momento" A último vitória alvirrubra nos Aflitos aconteceu no dia 10 de março, contra o Retrô

Após quebrar a sequência negativa de resultados diante do ABC, o Náutico tem neste sábado (4), às 17h, outro objetivo na temporada: reecontrar o caminho das vitórias dentro de casa. É dessa forma que o zagueiro Joécio está tratando o duelo contra o Ypiranga, pela terceira rodada da Série C.

O Timbu não sabe o que é vencer nos Aflitos desde o dia 10 de março, quando superou o Retrô por 1 a 0 no primeiro jogo das semifinais do Pernambucano. Desde então, foram três jogos como mandante. Empates contra CRB e São Bernardo, e derrota para o Sport.

"Foi importante essa vitória [contra o ABC]. A gente vinha de uma sequência de oito jogos sem vencer. Sair com os três pontos nos dá confiança, mas sabemos que se não ganhar o jogo sábado volta tudo novamente. Temos que aproveitar o momento e voltar a vencer em casa também", disse Joécio.

Além de balançar as redes três vezes na última vitória, o Náutico teve como destaque não sofrer gols, uma situação que foi um problema em outros momentos da temporada. De acordo com Joécio, é fundamental na terceira divisão ter um bom sistema defensivo.

"A gente sabe que é fundamental a defesa não tomar gol. Dá confiança para o restante da equipe porque temos jogadores de qualidade na frente que podem a qualquer momento fazer gol. Sabemos que não tomando gol na Série C temos muita chance de vencer", destacou o zagueiro.

Para voltar a vencer em casa, o Náutico vai contar com o apoio de um público composto apenas por mulheres, crianças até 14 anos e pessoas com deficiência (PCDs) por conta de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sofrida pelos alvirrubros após confusão entre torcedores do clube e do Confiança, ano passado, no Batistão, também na terceira divisão.

Os ingressos já estão à venda por R$ 5,00 e toda renda será revertida para a família de Thiaguinho diagnosticado com a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença neuromuscular genética caracterizada por um distúrbio degenerativo e irreversível no tecido muscular, atingindo, principalmente, a musculatura esquelética que reveste totalmente o esqueleto e se encontra fixada aos ossos.

