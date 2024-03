A- A+

Decisão "Não queremos cometer os erros do ano passado", alerta Joecio Partida das quartas de finais do Pernambucano entre Náutico e Afogados acontece nesta sexta-feira (1º), nos Aflitos, às 20h

Para o Náutico, o confronto da próxima sexta-feira (1º), válido pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, é um dos jogos mais importantes do ano até aqui. Diante do Afogados, nos Aflitos, a disputa será fundamental para as pretensões alvirrubras em ter um calendário completo em 2025. Para Joécio, antes de projetar o futuro, o Timbu precisa evitar o erros cometidos no ano passado, quando foi eliminado na mesma fase da competição para o Salgueiro.

“Sabemos que será um jogo difícil, não queremos cometer os erros do ano passado. O professor Allan nos alertou que não podemos errar, que é algo que pode custar caro. Sabemos da responsabilidade dessa partida, em jogo único temos que entrar com foco total, entendemos que não tem volta", disse o zagueiro.

Velho conhecido do Náutico em fases eliminatórias do Campeonato Pernambucano, o Afogados surpreendeu ao anotar três gols nos acréscimos e roubar a vaga do Maguary - no duelo direto - , na última rodada da primeira fase do torneio. O poder de reação e postura aguerrida da Coruja chama a atenção do experiente jogador alvirrubro.

“Sabemos que temos que respeitar qualquer adversário que seja. Claro que somos favoritos, mas o favoritismo acaba quando começa o jogo. Vamos entrar focados porque a dificuldade vai ser grande. Creio que a classificação que eles conquistaram, da forma que foi, vai ser uma motivação para eles. Já entendemos que não vai ser uma equipe que vai desistir tão fácil", comentou Joécio.



Descanso necessário

Pela primeira vez na temporada, Allan Aal teve uma semana cheia para treinar e recuperar fisicamente os atletas. Joécio comemorou o fato e espera que o esteja 100% para a partida decisiva. "Essa folguinha foi importante, vínhamos numa sequência forte. Jogamos sábado e voltamos a campo na sexta, então foi uma semana aberta (para treinamentos), deu para descansar e recuperar todos jogadores para que possamos ir com força total na próxima partida", disse.

