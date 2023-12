A- A+

Futebol Com pouco espaço em 2023, Joécio mira novas oportunidades no Náutico em 2024 Zagueiro disputou apenas um jogo neste ano com a camisa alvirrrubra, diante do Operário-PR, pela Série C

Apenas uma partida, com pouquíssimos minutos em campo, perante o Operário-PR. A participação do zagueiro Joécio, de 38 anos, em 2023 pelo Náutico foi bem diferente da imaginada por ele, quando desembarcou no clube na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo pouco aproveitado, o atleta faz parte da lista de remanescentes para 2024. Ano que ele espera ser bem diferente.

"Acabei vindo pra cá apostando muito e querendo fazer a diferença. Abri mão de algumas coisas, deixei a família, esposa e filhos em São Luís. Vim com o intuito de fazer uma grande competição e também teve um fato que pesou bastante que foi a questão do meu pai (torcedor do Náutico, falecido em 2022). Infelizmente não tive a oportunidade de jogar, mas estou feliz aqui e quero fazer um 2024 diferente desses dois últimos anos. Espero que o Náutico possa reconquistar o protagonismo que sempre teve", afirmou.

Na zaga, Joécio terá a companhia de outros novatos contratados para o setor, casos de Rafael Vaz, Guilherme Matos e Matheus Santos.

“Nunca tinha jogado com eles, nem contra. São pessoas do bem, que vieram com intuito de ajudar o Náutico. Sabemos que primeiro temos de pensar nos resultados do clube e depois no nosso. O importante é que são jogadores de qualidade, chegando com aval do professor Allan (Aal). Vamos procurar fazer uma grande família aqui”, declarou.

Outro nome da zaga do Náutico é Odivan, também remanescente, que se recupera de uma lesão grau dois do ligamento colateral medial do joelho direito, associada a um estiramento do ligamento cruzado anterior

