Joécio quer Náutico reagindo em busca de título inédito do Nordestão

Próximo de ter a renovação oficializada para o restante da temporada, reforçando o Náutico na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Joécio chamou atenção para outro compromisso que o Timbu terá antes do início do campeonato nacional. Nesta quarta (10), a equipe visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.



“Será um jogo difícil. Eles também perderam uma final (de Estadual) e virão com tudo para passar de fase, mas estamos na mesma situação. Sabemos da nossa grandeza para buscar o resultado e passar de fase”, afirmou. O Bahia foi vice-campeão baiano, perdendo a decisão para o Vitória.



O Náutico nunca venceu a Copa do Nordeste, chegando ao máximo em disputas de semifinal. Um tabu que o defensor torce para acabar em 2024. “Esse é o nosso sonho. Tudo é possível. Vamos procurar fazer uma grande partida para sair com a classificação”, declarou.



Outro tabu



Náutico e Bahia já se enfrentaram 67 vezes na história, sendo 21 delas com mando de campo do Tricolor de Aço. Os alvirrubros nunca ganharam como visitantes. São cinco empates e 16 triunfos dos baianos. O mais recente foi o 3x0 pela Série B 2022, na Arena Fonte Nova.



O Bahia foi o líder do Grupo B, com 18 pontos, com seis triunfos e duas derrotas. O Náutico, por outro lado, passou em quarto, com sete, somando apenas uma vitória nos oito jogos da primeira fase. Por conta disso, os baianos têm a vantagem de atuar como mandante em partida única. Empate no tempo normal levará a decisão para as penalidades.

