NÁUTICO Joécio renova contrato com o Náutico até o fim de 2024 O zagueiro, de 38 anos, tinha contrato com o Timbu encerrando este mês

O Náutico renovou o contrato com o zagueiro Joécio até o final de 2024. A prorrogação do contrato foi anunciada nesta quarta-feira (17), nas redes sociais do clube.

O zagueiro, de 38 anos, tinha contrato com o Timbu encerrando neste mês. Agora, o atleta vestirá a camisa alvirrubra até o término da Série C do Campeonato Brasileiro e deve assumir a titularidade no setor defensivo em 2024.

Contratado pelo Náutico em julho do ano passado, o zagueiro atuou apenas uma vez em 2023, pela Série C, contra o Operário. No início deste ano, foi atrapalhado por uma lesão no dedão do pé, sendo impossibilitado de entrar em campo.

Ao se recuperar, o atleta teve uma sequência de jogos como titular, mas novamente foi prejudicado por uma lesão. Ao todo, Joécio atuou em cinco partidas nesta temporada, sendo três pelo Campeonato Pernambucando - incluindo a final da competição - e duas pela Copa do Nordeste.

O nosso zagueiro Joécio está com contrato renovado e vai nos defender até o final da temporada! Vamos juntos na caminhada rumo ao acesso. ♥️ pic.twitter.com/A5TNGhmGOz — Náutico (@nauticope) April 17, 2024

No setor defensivo, o zagueiro disputa com Rafael Vaz, Felipe, Matheus Santos e Guilherme Matos. O defensor Robson Reis, de 23 anos, está no departamento médico devido uma grave lesão no joelho.

Carreira

Antes do Náutico, o zagueiro estava no Sampaio Corrêa desde 2020. Em 2023, entrou em campo 24 vezes, sendo 22 como titular.

O jogador também passou por outros clubes do futebol brasileiro, como o Porto-PE, ABC e São Caetano.

Planejamento do Timbu

Após o vice-campeonato no Estadual e a eliminação da Copa do Nordeste nas quartas de final, o Náutico deu o pontapé inicial no planejamento para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Além da renovação do zagueiro, o Timbu teve mudanças no departamento de futebol. Eduardo Henriques, ex-diretor, foi desligado no início de abril. O ex-jogador Betão, que foi apresentado nesta quarta-feira, assume o lugar na diretoria.

Em campo, o Náutico estreia na Série C no próximo domingo (21), contra o São Bernardo, às 16h30, nos Aflitos. Punido pelo STJD, o jogo será realizado de portões fechados. Um telão será colocado na sede do clube para os sócios que quiserem acompanhar a partida no estádio.

