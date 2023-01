Joelinton é punido com multa e tem habilitação suspensa por um ano após dirigir alcoolizado

A- A+

O brasileiro Joelinton, revelado no Sport, foi punido com multa de 31 mil libras esterlinas e teve a habilitação suspensa por um ano após admitir, em julgamento nesta quinta-feira (26), que dirigiu sob efeito de álcool.

O meio-campista e um dos destaques do Newcastle foi detido durante uma blitz no dia 12 de janeiro, na Inglaterra.

O teste do bafômetro apontou que o jogador estava com 43mg de álcool por 100ml. O limite legal permitido é de 35mg.

A pena de Joelinton de 12 meses sem dirigir pode ser reduzida para nove, se ele completar o curso de reabilitação.

Na última terça-feira (24), Joeliton fez o gol da vitória do Newcastle no primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa, diante do Southampton.

