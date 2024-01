Joelinton faz post com o filho após invasão e roubo em mansão da família na Inglaterra: "Meu amigão"

A- A+

O meio-campista Joelinton fez a primeira postagem nas redes sociais desde que teve a sua mansão na Inglaterra invadida por três assaltantes, durante o confronto entre Newcastle e Manchester City, no último sábado.

Joelinton ao lado do seu filho. Foto: Reprodução/Instagram

Lesionado, o jogador brasileiro estava no St. James' Park assistindo à partida, quando foi forçado a chamar a polícia depois de receber um alerta de que havia uma movimentação suspeita dentro de sua casa.

A polícia rapidamente chegou no endereço de Joelinton, em Northumberland, norte da Inglaterra, mas os assaltantes já haviam fugido. Por sorte, ninguém estava em casa durante o ocorrido e o brasileiro só teve alguns prejuízos materiais. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal inglês The Sun e confirmada pelo GLOBO.

Até agora, nenhum assaltante foi preso, mas as investigações estão em andamento. O portal The Telegraph afirma que Joelinton ficou bastante abalado com o incidente e preocupado porque sua família poderia estar em casa quando ocorreu o assaltado. O Newcastle, por sua vez, afirmou que apoiará o jogador durante o período de buscas.

Esse tipo de assalto faz parte de uma série de ataques a casas de jogadores de futebol. Recentemente, o inglês Jack Grealish teve sua propriedade roubada durante jogo do Manchester City contra o Everton, pela Premier League, e o argentino Ángel Correa, do Atlético de Madrid, também teve a casa invadida e assaltada.

Joelinton é um desfalque de peso para o Newcastle. O brasileiro vai ficar no mínimo seis semanas fora de ação devido a uma lesão no tendão do quadríceps e a tendência é que ele só volte no fim de fevereiro ou começo de março. Essa é a terceira lesão do meia na temporada 2023/24, todas relacionados à coxa.

