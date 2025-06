A- A+

Visita De férias no Recife, Joelinton visita CT do Sport e revela carinho com a torcida e o clube O jogador, que está de férias no Recife, aproveitou a oportunidade para reencontrar amigos, manter a forma física e conceder uma entrevista ao canal do clube YouTube

O meio-campista Joelinton, revelado na base do Sport e atual jogador do Newcastle, da Inglaterra, realizou uma visita ao Centro de Treinamento rubro-negro nesta terça-feira (24).

O jogador, que está de férias no Recife, aproveitou a oportunidade para reencontrar amigos, manter a forma física e conceder uma entrevista ao canal do clube no YouTube, que deve ir ao ar nesta quinta-feira (26).

É sempre um prazer te ver por aqui, Big Joe! Nosso CT recebeu mais uma vez o jogador para realizar seus treinamentos durante as férias. Dia de matar a saudade! ‍ pic.twitter.com/7ivYHgmfb9 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 25, 2025

Durante a ocasião, Joelinton revelou que sempre tenta visitar o clube durante as férias e que mantém um relação de carinho com o Rubro-negro.

“Sempre que estou de férias, venho treinar aqui no clube. Isso tem acontecido em todas as temporadas e tem me dado sorte. Estou muito feliz de voltar para casa, um lugar pelo qual tenho um carinho enorme”, revelou.

O jogador também comentou sobre as mensagens recebidas da torcida do Sport após conquistar o título da Copa da Liga Inglesa com o Newcastle, quebrando um jejum de 70 anos sem troféu do clube inglês.

“Vi todas as mensagens e fiquei muito feliz. Sou muito grato a todos os torcedores que tiraram um tempo para me parabenizar. Me sinto muito orgulhoso de levar o nome de Pernambuco e de representar o Sport lá fora”, afirmou.

Joelinton também declarou que espera que o Sport consiga se recuperar da má campanha no Brasileirão. O Leão ocupa a lanterna da competição com apenas três pontos somados nas 11 primeiras rodadas.

“Eu sempre desejo o melhor para o clube. O Sport vive um momento difícil, mas espero que todos continuem juntos. Quero desejar toda a sorte do mundo ao Daniel Paulista e a todo o grupo”, completou.

Em intertemporada por causa da Copa do Mundo de Clubes, o Sport volta a campo no dia 9 de julho, quando enfrentará o Ceará, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Pelo Brasileirão, o Rubro-negro joga apenas no dia 14 de julho, quando visitará o Juventude, em busca da primeira vitória na competição.

O Newcastle de Joelinton, por outro lado, só joga no dia 19 de julho contra o Celtic, da Escócia, em amistoso preparatório para a próxima temporada.



