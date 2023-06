Joelinton treina entre os titulares da Seleção Brasileira; veja a escalação

A- A+

A Seleção Brasileira fez seu segundo treino na última terça-feira (13) no CT do Espanyol, em Barcelona, com ênfase no aspecto tático. A novidade entre os titulares foi a presença do pernambucano Joelinton.

CAIU NO PAPIN DO JOELINTON... JÁ ERA! Que golaço do meio-campista do Newcastle. #Selenskyj pic.twitter.com/bQ3Fd8pDCv — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 13, 2023

A atividade visa aos dois amistosos da equipe na Europa – no sábado (17), contra Guiné, em Barcelona; e na terça (20), com Senegal, em Lisboa.

A parte final do treinamento ocupou parcialmente o campo, com faixas que encurtavam o espaço a fim de obter dos jogadores respostas rápidas quando marcados pelo adversário ou em situações de contra-ataque da própria Seleção.

A escalação titular do técnico Ramon Menezes contou com: : Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Durante o treinamento, Veiga substituiu Paquetá e Ayrton entrou na vaga de Alex Telles.

O time reserva foi composto por: Weverton, Vanderson, Xavi Rufo, Ibañez e Ayrton Lucas; André, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Malcom, Rony e Pedro. Xavi Rufo é um jogador da base do Espanyol e foi chamado para completar o treino.

Nesta quarta-feira (14), se juntaram ao grupo os dois jogadores que restavam. O goleiro Ederson, campeão da Champions League com o Manchester City, e o zagueiro Robert Renan, que está no lugar do pernambucano Nino- cortado por lesão.

Veja também

MANIPULAÇÃO de jogos Vitor Mendes confessa participação no esquema de apostas e fecha acordo com o MP