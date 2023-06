Realizando "sonho de criança", Joelinton destaca o que o fez ser convocado para Seleção Brasileira

A- A+

Revelado no Sport e vivendo a experiência da primeira convocação na Seleção Brasileira, Joelinton, volante do Newcastle, contou, em coletiva nesta segunda-feira (12), sobre a satisfação de vestir a amarelinha e apontou quais os fatores que o levaram a ser chamado para os amistosos deste mês de junho. O pernambucano poderá ter primeira oportunidade diante da seleção de Guiné, no próximo sábado (17), a partir das 16h30, em Barcelona, na Espanha.

"É um momento muito feliz na minha vida, de muita emoção, por estar aqui hoje vestindo a camisa da seleção. Alegria, um sonho de criança, por jogar bola, por ver a Seleção Brasileira jogando. Estar aqui hoje, vestindo a camisa, é um sonho de criança, muito feliz", disse o pernambucano de Aliança.

Quando subiu ao profissional do Sport, Joelinton atuava na posição de centroavante e assim seguiu nos clubes que defendeu até a chegada de Eddie Howe, atual treinador do Newcastle. No comando de ataque, "Big Joe", como é conhecido na Inglaterra, não vinha se destacando tanto, até o comandante enxergar uma nova possibilidade para o atleta.

"Primeiramente, desde a chegada do Eddie ao clube, acho que eu renasci, mudança de posição, algo bem natural que foi acontecendo aos poucos. Ele via que eu tinha qualidade de fazer outras funções dentro de campo, e as coisas foram acontecendo no meio-campo. Estou muito feliz na posição. O Eddie é um cara que eu tenho total respeito e carinho, sou muito grato a ele desde a sua chegada ao clube. Está sempre me passando confiança, me ajudando a evoluir", declarou o camisa 7 do Newcastle.

Ainda durante a coletiva, Joelinton apontou que desde a segunda parte da temporada de 2022, começou a enxergar possibilidade em vestir a camisa da Seleção. Ainda que a convocação tenha demorado um pouco, o volante tratou de mostrar resiliência e paciência.

"Sabia que se eu seguisse no caminho, evoluindo, do jeito que eu estava jogando teria uma chance na seleção. Foi o que eu fiz, não abaixei a cabeça, continuei trabalhando, sabia que minha hora ia chegar e eu teria que estar pronto. Estou feliz de estar aqui hoje e espero mostrar minha qualidade para poder vir mais vezes", concluiu.

Depois do jogo do final de semana, o Brasil viaja para Portugal e joga diante da seleção de Senegal, na terça-feira (20), às 16h, em Lisboa, no Estádio José Alvalade.

