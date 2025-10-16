A- A+

CRIME Joey Mawson é identificado como acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher na Suíça Promotores afirmam que o crime ocorreu em 2019 na mansão do ex-piloto; julgamento foi adiado

O piloto australiano Joey Mawson, de 29 anos, foi identificado pela imprensa europeia como o homem acusado de estuprar uma enfermeira que cuidava de Michael Schumacher, na mansão do ex-piloto de Fórmula 1 em Gland, na Suíça, em 2019. O caso, até então mantido sob sigilo, veio à tona nesta semana, e o Ministério Público do Distrito de La Côte confirmou que o processo judicial já foi formalmente aberto.

De acordo com o jornal inglês The Sun, Mawson teria abusado da vítima inconsciente duas vezes, após uma noite de coquetéis na residência onde ela trabalhava como cuidadora de Schumacher, que segue recebendo tratamento médico intensivo e cuidados 24 horas desde o acidente de esqui em 2013. Nenhum membro da família Schumacher é investigado no caso.

A acusação, de uma página e meia, descreve que o crime teria ocorrido enquanto o piloto estava hospedado na propriedade do ex-campeão mundial. A mulher, segundo o documento, sentiu-se mal após algumas bebidas, foi ajudada por colegas a se deitar e acabou sendo atacada enquanto dormia.

O julgamento foi aberto na ausência de Mawson, que não compareceu ao tribunal nesta semana. A audiência foi adiada para uma nova data ainda não definida. O piloto, bicampeão da categoria australiana S5000 e atualmente suspenso por doping, nega as acusações e sustenta que o relacionamento era “próximo e consensual”.

Mawson foi durante anos amigo e rival de Mick Schumacher, filho de Michael, e chegou a competir com outros nomes da nova geração da Fórmula 1, como Lando Norris e George Russell, nas categorias de base.

As autoridades suíças não comentaram o andamento da investigação, que corre sob sigilo. A família Schumacher, conhecida por manter total discrição sobre a vida privada desde o acidente do ex-piloto, também não se pronunciou publicamente sobre o caso.

