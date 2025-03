Jogada de João Fonseca faz bola viajar tão rápido quanto carro 1.6 em velocidade máxima

A- A+

É um pássaro? É um avião? Não, é apenas o jovem tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, fazendo a bola atingir 181 km/h. A marca, alcançada com um forehand — um dos golpes mais utilizados no tênis, em que se bate na bola com a mão que segura a raquete —, foi alcançada neste sábado, no Miami Open, em duelo contra o francês Ugo Humbert.

A medida é equivalente à velocidade máxima alcançada, por exemplo, por um carro.

O Gol 2023, modelo 1.6, chega até os 182 km/h. No entanto, o modelo 1.0 fica atrás de João, chegado apenas a 167 km/h. Já a Uno consegue chegar até os 177 km/h nos modelos Way 1.3 e Sporting 1.3. O clássico fusca também fica para trás, já que os modelos antigos podem chegar a 110 ou 130 km/h.

Os 181 km/h são os mesmos alcançados por João no Australian Open, forehand mais rápido da competição.

Como foi a vitória contra Ugo Humbert?

O brasileiro João Fonseca venceu mais uma no Masters 1000 de Miami, na noite deste sábado, na quadra central do Hard Rock Stadium, e avançou de fase. O jovem tenista superou o francês Ugo Humbert, top-20 do ranking da ATP, por 2 sets a 0, parciais 6/4 e 6/3, e agora aguarda o vencedor do confronto entre o australiano Alex de Minaur e o chinês Bu Yunchaokete.

Na primeira rodada do Masters 1000 dos Estados Unidos, João Fonseca venceu o americano Learner Tien, por 2 sets a 1, parciais 6/7 (1), 6/3 e 6/4. Agora, o brasileiro derrotou seu algoz na Copa Davis do ano passado, e se classificou para a terceira rodada do torneio de Miami. Esta é a primeira vez que Fonseca passa para a terceira rodada de um Masters 1000 em sua carreira.

No primeiro set, o brasileiro quebrou o saque do rival logo no primeiro game e aproveitou a brecha para abrir 2/0. O rival mudou a estratégia e conseguiu confirmar o serviço seguinte. Posteriormente, os dois tenistas apenas confirmaram seus serviços e João Fonseca fechou em 6/4.

No segundo set, os dois tenistas foram confirmando seus serviços e, inclusive, trocaram alguns aces. No entanto, o tenista brasileiro conseguiu ter a vantagem quebrando o saque quase indefensável do adversário e ainda fechou o game seguinte. Com apoio da torcida, João fechou o jogo com a quebra e avançou à terceira rodada.

Veja também