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FUTEBOL Jogador "abandona" clube em meio à luta contra o rebaixamento na França para se juntar à Tunísia Nice, da França, equipe do jogador, joga os playoffs da Ligue 1, que vale a permanência do time na elite do futebol francês

O lateral-esquerdo Ali Abdi, jogador do Nice, da França, viajou para se apresentar à seleção da Tunísia, que disputa a Copa do Mundo de 2026, mesmo sem receber autorização de seu clube. O time de Abdi vive momentos de tensão nos playoffs do rebaixamento da Ligue 1, que pode definir se o time permanece ou não na primeira divisão francesa.

Técnico do Nice, Claude Puel confirmou o ocorrido durante uma entrevista coletiva. O treinador disse que agora conta com seus atletas que, de fato, estão disponíveis para defender a equipe em um momento decisivo da temporada.





— Ele viajou. Estou contando com os jogadores que tenho disponíveis, que estarão no treino ainda hoje. Os outros não me interessam — disse Claude Puel.

O clube de Abdi jogará a partida de volta contra o Saint-Éttiene na próxima sexta-feira. Após empate em 0 a 0 no jogo de ida, disputado na casa do Ettiene, o confronto decisivo será em Nice.

Com 22 partidas disputadas na atual temporada, Abdi é o titular da lateral-esquerda do time francês, tendo contribuído com 3 gols no campeonato.

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