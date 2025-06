A- A+

FUTEBOL Jogador argentino de 18 anos morre durante cirurgia no joelho Camilo Nuin jogava no San Telmo, da Argentina, e a causa de sua morte não foi revelada

Camilo Nuin, jogador das categorias de base do San Telmo, da Argentina, morreu na manhã da última quarta-feira durante uma cirurgia no joelho. A causa da morte do atleta de 18 anos, no entanto, não foi informada pelo clube argentino.

O meio-campista chegou no San Telmo em 2022 e disputou 82 partidas com a camisa do clube argentino, marcando três gols. Camilo também fez categorias de base no Boca Juniors e no Independiente, ambos da Argentina.





"San Telmo de luto. Com profundo pesar, nos despedimos de Camilo Nuin, jogador reserva, que faleceu esta manhã. Acompanhamos sua família, amigos e entes queridos neste momento difícil. Sua marca permanece no clube. Descanse em paz."

A Federação Argentina de Futebol também se pronunciou sobre a tragédia: "A Associação Argentina de Futebol, por meio do seu presidente Claudio Tapia e comitê executivo, expressa o seu pesar pela morte de Camilo Nuin e envia as suas condolências à família do jogador"



