Jogador beija o árbitro após VAR validar gol no Campeonato Egípcio; veja vídeo
Lance aconteceu no segundo tempo do jogo entre National Bank e Al-Mokawloon
Uma cena inusitada aconteceu na partida entre National Bank e Al-Mokawloon, pela quarta rodada do Campeonato Egípcio, na última segunda-feira.
Com o placar empatado por 1 a 1, o time da casa conseguiu balançar as redes com Osama Faisal, aos 33 minutos do segundo tempo, mas o lance passou por checagem de possível impedimento na jogada.
راسك أبوسها— Kora Plus (@KoraPlusEG) April 13, 2026
رد فعل أوفا مع حكم المباراة عقب احتسابه الهدف الثاني للبنك الأهلي pic.twitter.com/8OOK7oa0Vm
Após dois minutos de checagem, o VAR validou o gol. Assim que o árbitro apontou para o centro do gramado, Ahmed Amin Oufa, jogador do National Bank, resolveu agradecer o juiz da forma diferente do habitual: deu um beijo na testa dele.
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Com o gol validado, o National Bank venceu por 2 a 1, de virada, ocupando a 2ª posição da competição. O Al-Mokawloon é o 9º com 23 pontos.