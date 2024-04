Jogador brasileiro denuncia proposta de manipulação em jogo da Sul-Americana

A- A+

O meia Robson Matheus, do Always Ready, da Bolívia, afirmou que recebeu uma proposta para levar um cartão amarelo proposital no duelo contra o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (10). O jogador brasileiro relatou ter recebido, durante a semana, uma ligação de um número do Paraguai, mas garantiu ter negado a oferta.

Em contato com O GLOBO, Robson confirmou que foi o único jogador do Always Ready que recebeu a oferta, mas preferiu não dar mais detalhes sobre o assunto.

O jogador, que concedeu uma entrevista coletiva ao lado do advogado do Always Ready, revelou que o ofereceram, inicialmente, cinco mil dólares (cerca de R$ 25 mil, na cotação atual). Mas, após a sua recusa, aumentaram a proposta para 10 mil dólares (R$ 50 mil).

— Algo ruim aconteceu. Recebi uma ligação, primeiro me oferecendo 5 mil dólares para que eu levasse um amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia. Eu disse que não, que isso não era do meu caráter e que estou começando no futebol. Quando recusei, me ofereceu 10 mil dólares, e voltei a dizer que não, que jogo futebol porque amo, não por dinheiro — declarou o meio-campista.

Robson disse que contou o episódio à diretoria do clube boliviano, que ofereceu apoio e organizou um momento para que o jogador conversasse com os jornalistas antes do duelo de amanhã pelo Grupo A da Copa Sul-Americana. O meio-campista de 21 anos afirmou que o Always Ready está prestando todo o apoio possível.

— Como o número era desconhecido, eu atendi. Era um número paraguaio. Mas não aceitei, e isso me deixou mal por dentro. Vim para o treinamento, contei à diretoria o que aconteceu, e agora eles estão me apoiando com isso — finalizou.

