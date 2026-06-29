'Jogador-chave': Ancelotti defende Casemiro em vitória do Brasil e compara a jogo com Marrocos

A- A+

Mesmo com a virada épica do Brasil sobre o Japão na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti não esqueceu da fraca estreia contra o Marrocos. Ao elogiar a atuação da equipe no jogo desta segunda-feira, 29, comparou com a partida da primeira rodada e disse que "não se perdeu" como naquela vez e defendeu Casemiro, autor do primeiro gol.



A equipe até pressionou os japoneses nos momentos iniciais do confronto no NRG Stadium, em Houston, mas tomou o gol em um erro na saída de bola. Alguns torcedores nas redes culparam o volante por não ter interrompido o avanço do autor, Sano, mas isso não foi suficiente para condená-lo, segundo o italiano.



"Não acho que o gol do Japão foi um erro dele. Atuou muito bem e foi chave para o jogo", disse Ancelotti na coletiva de imprensa após a classificação do Brasil às oitavas de final. E mesmo com o revés no primeiro tempo, ele garante que se manteve confiante pelo que viu em campo.



"Jogamos bem até os primeiros minutos, e depois encontramos dificuldades para forçar o rival, que é muito respeitável, organizado e perigoso. Não fomos uma equipe perdida como no primeiro tempo contra Marrocos", relembrou o treinador, que foi além. "Ninguém pensou que não poderíamos empatar."





De fato, a vitória do Brasil foi mais sofrida do que o esperado, pois só foi conquistada com um gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos da etapa complementar, mas esse sentimento é "normal", segundo Ancelotti. "Não há nada (diferente), sobretudo no futebol moderno. O sofrimento é normal, como também é normal o alívio."



"E eu sempre tento lembrar que às vezes eu tenho que estar aqui depois de uma derrota, o que é mais complicado", complementou o técnico italiano, feliz por estar falando isso após uma classificação heroica contra um dos adversários mais bem conceituados da Ásia.



Para se ter uma ideia, o Japão avançou ao mata-mata sem perder no Grupo F. O time de Hajime Moriyasu empatou com a Holanda na primeira rodada, goleou a Tunísia na segunda e igualou com a Suécia na última, garantindo a segunda posição da chave. Ainda, não perdia há nove meses e chegou até a golear a Alemanha por 4 a 1 no ciclo até a Copa de 2026.



Com a vitória, o Brasil espera o ganhador do duelo entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu adversário nas oitavas de final. Se seguir avançando, a seleção pode fazer um clássico com a Argentina nas semifinais. Confira como ficou o chaveamento.

Veja também