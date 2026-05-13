Jogador da Argentina encontra sua figurinha do álbum da Copa do Mundo e comemora; veja
Campeão do mundo em 2022, Tagliafico fez live abrindo pacotes do álbum do Mundial
A febre das figurinhas da Copa do Mundo de 2026 chegou nos jogadores. Na última terça-feira, o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico, presente na pré-lista da Argentina para a disputa da competição, fez uma live em uma plataforma de streaming abrindo os pacotes do álbum do Mundial e celebrou muito quando encontrou o seu cromo.
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Tagliafico foi campeão da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e era titular na escalação do técnico Lionel Scaloni. Na competição dos Estados Unidos, México e Canadá, o jogador do Lyon irá disputar o seu terceiro Mundial com a seleção argentina — ele também participou da campanha da Rússia, em 2018.
Com 112 páginas e 980 figurinhas, o álbum da Copa do Mundo de 2026 é considerada a maior edição da história e reúne atletas das 48 seleções que disputarão o torneio a partir de 11 de junho. Cada pacote custa R$ 7 com sete figurinhas (R$ 1 cada). O lançamento no Brasil foi no dia 1º de maio.
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Tantos números mostram também que será mais difícil completar o álbum, o que representa um desafio para os colecionadores. Segundo o matemático Gilcione Nonato, da Universidade Federal de Minas Gerais, consultado pelo O Globo, será preciso investir em média R$ 6.200 para completar este álbum, se o colecionador não trocar figurinhas. Com as trocas, esse preço pode ficar perto de R$ 1.500.