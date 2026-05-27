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Futebol "Jogador da divisão", destaca Hélio sobre retorno de Todinho ao Náutico Atacante balançou as redes nos últimos dois jogos do Timbu pela Série B do Campeonato Brasileiro

O atacante Júnior Todinho foi o jogador que mais aproveitou os minutos que teve nos últimos dois jogos do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Saindo do banco de reservas, o atleta marcou gols nas vitórias do Timbu por 6x2, diante do Operário-PR, no Germano Kruger, e no 1x0 perante o Cuiabá, no Esporte da Sorte Aflitos.





Recuperação

Os gols ajudaram o atacante a retomar espaço na equipe do Náutico após um início de temporada irregular e uma lesão no joelho que o tirou do início da Série B, ficando fora dos gramados por quase dois meses.

“Todinho se sacrificou durante o Pernambucano, mas não poderia parar e fazer a cirurgia dele. Os médicos já tinham constatado que ele precisava fazer uma artroscopia. Ele tinha um osso livre no joelho, que incha. Agora ele se recuperou. Ele é esse jogador que estamos vendo. Jogador da divisão”, avaliou o técnico Hélio dos Anjos.

Após a vitória diante do Cuiabá, o atacante não escondeu a emoção no retorno ao time. "Eu vinha trabalhando muito, tive uma lesão no joelho e estava sendo muito desacreditado, mas ninguém aqui dentro do nosso staff desacreditou. Sempre acreditaram em mim. E é o trabalho que faz isso aí”, afirmou o jogador, em entrevista à TV Globo.

Com ajuda de Todinho, o Náutico chegou aos 19 pontos, ocupando a segunda da Série B do Campeonato Brasileiro. “Estamos há um ano e dois meses aqui. O tempo todo ficamos na ponta. O tempo todo entre os oito no ano passado (na Série C). Neste ano, nós estamos o tempo todo nas primeiras colocações (da Série B)”, celebrou Hélio.

Na próxima rodada, o Náutico visita o Sport, na Ilha do Retiro. O Leão está na terceira colocação, também com 19 pontos, mas com saldo de gols inferior ao dos alvirrubros.

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