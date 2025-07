Jogador da NBA é preso nos EUA acusado de fraude financeira

A- A+

O ala-pivô Marcus Morris Sr., que atuou por 13 temporadas na NBA, foi detido neste domingo no Condado de Broward, na Flórida, sob acusação de fraude financeira. De acordo com informações do portal americano TMZ, a prisão ocorreu no aeroporto local e está relacionada a um mandado de captura emitido por outro estado.

Aos 35 anos, Morris encontra-se sob custódia, sem direito a fiança. Embora os detalhes do caso ainda não tenham sido oficialmente divulgados pelas autoridades, as primeiras informações apontam para um incidente envolvendo um cheque sem fundos.

O episódio gerou forte reação de Markieff Morris, também jogador da NBA e irmão gêmeo de Marcus. Em uma publicação nas redes sociais, ele criticou a abordagem da prisão e sugeriu que a situação será esclarecida em breve:

"A forma como tudo foi formulado é uma loucura. Por essa quantia de dinheiro, podem humilhá-lo no aeroporto à frente da família. Fizeram-vos pensar que o meu irmão realmente cometeu uma fraude. Podiam ter vindo a casa por causa disto. Quando ouvirem a verdadeira história... lição aprendida. O meu irmão vai contar tudo amanhã".

Marcus Morris teve passagens por diversas franquias da NBA, entre elas Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers.

Esta não é a primeira vez que o jogador se envolve em problemas com a Justiça. Em 2012, ele foi acusado de agredir um funcionário de um bar durante um jogo informal de basquete. Já em 2015, Marcus e Markieff enfrentaram acusações de agressão agravada após uma briga envolvendo o ex-jogador de futebol americano Gerald Bowman. As acusações, porém, foram retiradas posteriormente.

