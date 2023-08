Jogador da NFL é condenado a pelo menos três anos de prisão após acidente que matou uma mulher

A- A+

O wide receiver Henry Ruggs III, ex-jogador do Las Vegas Raiders, da NFL, foi condenado de três a dez anos de prisão por ter dirigido bêbado e causado uma acidente entre carros que matou uma mulher de 23 anos, Tina Tintor, e seu cachorro, em novembro de 2021. Segundo a acusação, Ruggs dirigia a 251km/h pouco antes do acidente. A colisão foi a 204km/h.

Segundo o site TMZ, Ruggs, de 24 anos, compareceu ao processo da manhã da última quarta-feira (9) e se declarou culpado de todas as acusações. A juíza Jennifer Schwartz sentenciou Ruggs com possibilidade de liberdade condicional após três anos, mantendo os contornos de um acordo de confissão.

"Aos pais e familiares da Sra. Tintor, peço sinceras desculpas pela dor e sofrimento que minhas ações na manhã de 2 de novembro de 2021 causaram a você, sua família e aqueles que conheceram a Sra. Tina e Max. Eu decepcionei minha família, meus companheiros de equipe e aqueles que acreditaram em mim com minhas ações e machuquei muitos"— disse Ruggs durante o julgamento.

Inicialmente, ele poderia pegar 50 anos de prisão, mas como se declarou culpado no julgamento e fez um acordo, sua sentença ficará entre três e dez anos. O período oficial que Ruggs ficará preso dependerá do seu comportamento na prisão e outros fatores.

Após o acidente, Ruggs foi desligado da franquia e acusado de embriaguez no volante, homicídio e direção perigosa. Além de estar muito acima do limite de velocidade, o atleta também tinha 0,161 de álcool no sangue, em uma amostra colhida 2h após o acidente. Isso é mais que o dobro do permitido pela legislação do estado de Nevada.

Ruggs estava em prisão domiciliar com condições estritas após pagar fiança de 150 mil dólares. Ele estava em sua segunda temporada e começou todos os sete jogos pelos Raiders em 2021 antes do acidente.

