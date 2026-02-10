A- A+

FUTEBOL AMERICANO Jogador da NFL leva tiro no tornozelo e passa por cirurgia em São Francisco Keion White foi baleado horas após o fim do Super Bowl, mas não corre risco de vida

O jogador de linha defensiva do San Francisco 49ers, Keion White, foi baleado no tornozelo na manhã da última segunda-feira, em São Francisco, poucas horas após o término do Super Bowl, vencido pelo Seattle Seahawks. O atleta de 27 anos não corre risco de vida, mas precisou passar por uma cirurgia no local.

White foi baleado no quarteirão 17 da Mission Street, de acordo com a porta-voz do Departamento de Polícia de São Francisco. Após o tiroteio, o jogador do 49ers foi levado pela polícia para um hospital próximo para um procedimento cirúrgico de emergência bem-sucedido.

Segundo informações do jornal The Athletic, White não estava envolvido na discussão verbal entre dois grupos que precedeu os disparos no local. Segundo o porta-voz da polícia, não houve outras vítimas e ninguém foi preso após o incidente.





White é o segundo jogador dos 49ers a ser baleado no último ano e meio. O recebedor Ricky Pearsall foi atingido por um tiro no peito durante uma tentativa de assalto no cruzamento da Geary Street com a Grant Avenue, em agosto de 2024. A bala atravessou o torso de Pearsall sem atingir nenhum órgão vital, e ele se recuperou completamente.

