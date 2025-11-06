Qui, 06 de Novembro

Tragédia

Jogador do Dallas Cowboys, da NFL, morre em aparente caso de suicídio

Em comunicado, os Cowboys informaram a morte de Kneeland, mas sem detalhar as causas

O Defense End, de 24 anos, estava em sua segunda temporada com a franquia TexasO Defense End, de 24 anos, estava em sua segunda temporada com a franquia Texas - Foto: MICHAEL HICKEY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Marshawn Kneeland, jogador de futebol americano do Dallas Cowboys, morreu em um aparente caso de suicídio após uma perseguição policial na cidade de Frisco (Texas), informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (6).

Em comunicado, os Cowboys informaram a morte de Kneeland, mas sem detalhar as causas.

O Defense End, de 24 anos, estava em sua segunda temporada com a franquia Texas.

A polícia de Frisco, nos arredores de Dallas, relatou horas depois que Kneeland foi encontrado morto em um cenário de "possível suicídio".

O jogador, segundo o relatório policial, dirigiu em uma rodovia na noite de quarta-feira e não atendeu ao pedido de parada feito pelos agentes de segurança do Texas, dando início a uma perseguição que contornou com a participação de viaturas da polícia de Frisco.

Pouco depois, as autoridades encontraram o veículo acidentado na via e iniciaram uma operação usando drones e cães policiais para encontrar Kneeland, que havia fudido do local a pé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por NFL (@nfl)

Na madrugada desta quinta-feira, o jogador foi encontrado morto com um “ferimento de bala presumivelmente autoinfligido”, afirmou o relatório.

Durante a perseguição, a polícia recebeu a informação de que Kneeland havia expressado "intenções suicidas".

Marshawn Kneeland, escolhido na segunda rodada do Draft de 2024, participou de sete dos nove jogos do Dallas Cowboys nesta temporada.

Na última segunda-feira, ele marcou o primeiro touchdown de sua carreira, na derrota do Time Texas para o Arizona Cardinals (27-17).

"Marshawn era um companheiro de tempo querido e membro da nossa organização", lembraram os Cowboys em sua mensagem.

