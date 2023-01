Jogador da NFL que sofreu parada cardíaca apresenta "melhora notável"

A- A+

O jogador de futebol americano do Buffalo Bills, Damar Hamlin, apresentou uma "melhora notável" nas últimas 24 horas, três dias depois de sofrer uma parada cardíaca durante uma partida da NFL, anunciou nessa quinta-feira (05) sua equipe.

Hamlin, de 24 anos, teve uma parada cardíaca na noite de segunda-feira (02) após receber uma pancada forte no peito enquanto marcava um adversário do Cincinnati Bengals.

A equipe médica restabeleceu os batimentos do coração do jogador ainda no campo e ele foi hospitalizado em estado crítico.

"Damar mostrou uma melhora notável nas últimas 24 horas. Embora sua condição ainda seja grave, ele demonstrou que parece estar neurologicamente intacto. Seus pulmões continuam a se curar e ele está progredindo constantemente", informou o Buffalo Bills em seu site.

Os jogadores dos Bills e dos Bengals estavam claramente em choque e alguns choravam e rezavam enquanto Hamlin era atendido no campo, até que o jogo foi oficialmente suspenso.

A preocupação se manteve nos dias seguintes, com fãs reunidos em frente ao estádio do Buffalo Bills para fazer uma vigília de oração pelo jogador.

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que tinha conversado com os pais de Hamlin e respondeu a jornalistas que a NFL é "perigosa".

"Estamos todos lidando de formas diferentes", disse Dion Dawkins, companheiro de Damar Hamlin no Buffalo Fills.

