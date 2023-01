Jogador da NFL que sofreu parada cardíaca recebe alta de hospital

A- A+

O jogador de futebol americano Damar Hamlin, que há nove dias sofreu uma parada cardíaca durante um jogo da NFL, recebeu alta do hospital para completar sua recuperação em casa, informou nesta quarta-feira (11) sua equipe, o Buffalo Bills.

Em um comunicado, os Bills disseram que Hamlin passou por uma avaliação médica e neurológica integral em um hospital de Buffalo (Nova York), depois de ter sido transferido de Cincinnati um dia antes, e que estava pronto para "receber alta com segurança".

O jogador de 24 anos ficou em estado crítico no dia 2 de janeiro após sofrer uma parada cardíaca no jogo do Buffalo Bills contra o Cincinnati Belgals, que foi suspenso.

"Concluímos uma série de exames e avaliações e, em consulta com os médicos da equipe, estamos confiantes de que Damar pode receber alta com segurança para continuar sua reabilitação em casa e com os Bills", disse em nota Jamie Nadles, médico de cuidados intensivos.

Hamlin tuitou na segunda-feira em agradecimento aos médicos de Cincinnati e expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu de todo o mundo do esporte.

"O mesmo amor que todos me mostraram é o mesmo amor que planejo dar de volta ao mundo e mais", escreveu o jogador em sua rede social.

Veja também

ESPANHA Com Lewandowski, Barcelona encara Betis na Supercopa; veja as escalações e onde assistir