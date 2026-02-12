A- A+

FUTEBOL Jogador da seleção da Inglaterra é multado após atravessar sinal vermelho dirigindo Lamborghini Jack Grealish recebeu seis pontos na carteira e pagará cerca de mil euros

O meia inglês Jack Grealish foi multado em cerca de mil euros após avançar um sinal vermelho com seu Lamborghini avaliado em 210 mil libras (cerca de R$ 1,5 milhão) em Liverpool, segundo a BBC. O jogador, atualmente no Everton por empréstimo do Manchester City até o fim da temporada, foi processado pelas autoridades de Merseyside pelo incidente ocorrido em setembro de 2025.

De acordo com a BBC, o veículo foi filmado a passar o semáforo vermelho nas proximidades do centro da cidade pouco depois das 23h30 do dia 12 de setembro — na véspera de uma partida do Everton pela Premier League.

Seis pontos na carteira

Grealish, de 30 anos, foi condenado por não informar às autoridades se era ele ou outra pessoa que conduzia o carro no momento da infração, após ser formalmente contactado pela polícia.





Os magistrados aplicaram seis pontos de penalização na carta de condução e determinaram o pagamento de multa, custas judiciais e taxa administrativa, totalizando cerca de mil euros. A decisão foi tomada em sessão à porta fechada.

A punição ocorre num momento delicado da carreira do jogador. Na última terça-feira, Grealish foi submetido a uma cirurgia ao pé e não voltará a atuar nesta temporada. A lesão também o afasta da disputa do Mundial de 2026 com a England national football team.

