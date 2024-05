A- A+

VIOLÊNCIA Jogador da seleção da Malásia é atacado com ácido e passa por cirurgia para enxerto de pele Faisal Halim está na UTI; antes desse episódio, outro jogador da seleção foi agredido com uma barra de ferro por duas pessoas

O jogador de futebol internacional da Malásia, Faisal Halim, foi atacado com ácido em um shopping no último fim de semana e sofreu queimaduras graves. Nesta sexta-feira (10), um oficial do Selangor FC, clube do qual o jogador faz parte, afirmou que ele “está respondendo bem” a uma cirurgia para enxerto de pele.

Vários jogadores de futebol malaios foram vítimas de agressões nos últimos dias, enquanto o início da temporada no país asiático está marcado para este fim de semana.

Faisal Halim, de 26 anos, ponta do Selangor FC e da seleção da Malásia (32 vezes internacional), foi agredido na semana passada em um shopping na periferia da capital Kuala Lumpur.

Vice-presidente do Selangor FC, considerado um dos maiores clubes do país, Shahril Mokhtar explica que o jogador permanecerá na UTI e terá que passar por um último enxerto de pele, transportada de avião da Bélgica.

"Ele passou por um enxerto de pele de três horas em diferentes partes queimadas de seu corpo na noite passada. Ele está respondendo bem, mas os próximos dias serão críticos porque os médicos precisam monitorar a reação à cirurgia reconstrutiva" diz Mokhtar.

Antes desse ataque, outro jogador da seleção da Malásia, Akhyar Rashid, foi agredido com uma barra de ferro por duas pessoas que roubaram seu dinheiro em frente à sua casa, no estado oriental de Terengganu.

E o ex-jogador internacional malaio Safiq Rahim, que joga pelo Johor Darul Ta'zim (JDT), o atual campeão, foi ameaçado na terça-feira com um martelo por dois homens que quebraram a janela traseira de seu carro.

As motivações desses ataques ainda não foram estabelecidas e a polícia está investigando possíveis conexões entre eles, mas isso já levou o presidente da Federação de Futebol da Malásia, Hamidin Mohamad Amin, a instar os jogadores mais famosos do país a tomarem precauções, inclusive contratando seguranças pessoais.

A temporada de futebol deveria começar nesta sexta-feira com a Charity Shield, uma competição entre Selangor e JDT, mas o Selangor desistiu de participar devido a essa série de agressões.

