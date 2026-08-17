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Futebol Jogador de 20 anos do Cagliari é internado na UTI após quase se afogar em piscina Yael Trepy perdeu a consciência durante período de folga na Sardenha e precisou ser levado de helicóptero para hospital; clube acompanha estado de saúde

O jogador Yael Trepy, de 20 anos, do Cagliari, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um acidente em uma piscina na Sardenha, na Itália. O jovem perdeu a consciência depois de quase se afogar e precisou ser transportado de helicóptero para um hospital.

O caso aconteceu durante um período de folga concedido pelo Cagliari após a vitória por 1 a 0 sobre o Arezzo, na última sexta-feira, pela Copa da Itália. Trepy havia atuado durante 53 minutos antes de ser substituído.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, o jogador estava em uma mansão na Sardenha quando acabou na parte mais funda da piscina. O periódico afirma que Trepy não sabe nadar bem. Já o L'Unione Sarda relata que o atleta perdeu a consciência antes de ser socorrido.

Após os primeiros atendimentos, Trepy foi levado de helicóptero para o Hospital Civil Santissima Annunziata, em Sassari, onde permanece internado na UTI.

O Cagliari confirmou a hospitalização do jogador e informou que mantém contato com os médicos e familiares.

"Yael Trepy está atualmente hospitalizado no Hospital Civil Santissima Annunziata, em Sassari, onde se encontra na unidade de terapia intensiva. O clube está em contato constante com o centro médico e com a família do jogador e acompanha de perto a evolução do seu quadro clínico ", informou a equipe.

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