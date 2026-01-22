A- A+

FUTEBOL Jogador de 27 anos morre após mal súbito durante partida em Portugal Nassur Bacem caiu no gramado aos 20 minutos do primeiro tempo e não resistiu após atendimento médico

O lateral Nassur Bacem, de 27 anos, do Moncarapachense, morreu neste sábado após sofrer um mal súbito durante a partida contra o Imortal, válida pelas quartas de final da Taça da Associação de Futebol do Algarve, em Portugal.

O jogador caiu no gramado aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Imortal vencia o confronto por 1 a 0. Equipes médicas entraram rapidamente em campo para prestar atendimento.

De acordo com informações da imprensa portuguesa, Bacem sofreu uma parada cardíaca. Ele chegou a ser reanimado, mas não resistiu. O óbito foi constatado ainda no local da partida.





A organização da competição suspendeu o jogo imediatamente após o ocorrido. O Moncarapachense e a Associação de Futebol do Algarve lamentaram a morte do atleta e prestaram solidariedade à família, amigos e companheiros de equipe.

