Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Jogador de 27 anos morre após mal súbito durante partida em Portugal

Nassur Bacem caiu no gramado aos 20 minutos do primeiro tempo e não resistiu após atendimento médico

Reportar Erro
Nassur Bacem Nassur Bacem  - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O lateral Nassur Bacem, de 27 anos, do Moncarapachense, morreu neste sábado após sofrer um mal súbito durante a partida contra o Imortal, válida pelas quartas de final da Taça da Associação de Futebol do Algarve, em Portugal.

O jogador caiu no gramado aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Imortal vencia o confronto por 1 a 0. Equipes médicas entraram rapidamente em campo para prestar atendimento.

De acordo com informações da imprensa portuguesa, Bacem sofreu uma parada cardíaca. Ele chegou a ser reanimado, mas não resistiu. O óbito foi constatado ainda no local da partida.

 

Leia também

• Jogador do PSG é acusado de tráfico de pessoas e trabalho ilegal na França

• Jogador de futebol é preso no País de Gales por dar cotovelada em adversário; veja vídeo

• Jogador russo é encontrado morto na região de Moscou

A organização da competição suspendeu o jogo imediatamente após o ocorrido. O Moncarapachense e a Associação de Futebol do Algarve lamentaram a morte do atleta e prestaram solidariedade à família, amigos e companheiros de equipe.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter