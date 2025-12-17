A- A+

LUTO Jogador de basquete morre atropelado por trem a caminho do treino na Espanha Nicolas Ramírez Pérez foi levado em estado crítico ao hospital, mas não resistiu

O jogador de basquete Nicolas Ramírez Pérez, de 22 anos, morreu na noite de segunda-feira após ser atropelado por um trem de passageiros de alta velocidade em uma estação rural próxima a Zaragoza, no norte da Espanha. Ele chegou a ser levado em estado crítico ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o jornal inglês The Sun, o trem transportava mais de 100 passageiros no momento do acidente. As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo apuradas.

Pérez seguia para o treino quando a tragédia aconteceu. O atleta defendia o CB Octavus de Utebo, clube da região de Zaragoza, que anunciou a suspensão de todas as partidas do campeonato previstas para este fim de semana, em sinal de luto.

'Em virtude da grande perda sofrida e como forma de respeito pelo trágico acontecimento, todos os jogos agendados para este fim de semana foram suspensos", informou o clube em comunicado. A equipe também cancelou a maioria das atividades de treino.





Em nota oficial, o Octavus Basketball Club lamentou a morte do atleta e prestou solidariedade à família. "Em nome de toda a família que forma o clube, expressamos nosso apoio e as mais profundas condolências aos familiares e amigos de Nico. Ele sempre fará parte deste clube".

A Federação Regional de Basquetebol de Aragão também se manifestou, destacando o impacto da perda no esporte local. "Enviamos nossas mais profundas condolências à família, amigos e companheiros de Nicolas Ramírez Pérez", afirmou a entidade.

