LUTO

Jogador de basquete morre atropelado por trem a caminho do treino na Espanha

Nicolas Ramírez Pérez foi levado em estado crítico ao hospital, mas não resistiu

Nicolas Ramírez Pérez foi levado em estado crítico ao hospital, mas não resistiu

O jogador de basquete Nicolas Ramírez Pérez, de 22 anos, morreu na noite de segunda-feira após ser atropelado por um trem de passageiros de alta velocidade em uma estação rural próxima a Zaragoza, no norte da Espanha. Ele chegou a ser levado em estado crítico ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o jornal inglês The Sun, o trem transportava mais de 100 passageiros no momento do acidente. As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo apuradas.

Pérez seguia para o treino quando a tragédia aconteceu. O atleta defendia o CB Octavus de Utebo, clube da região de Zaragoza, que anunciou a suspensão de todas as partidas do campeonato previstas para este fim de semana, em sinal de luto.

'Em virtude da grande perda sofrida e como forma de respeito pelo trágico acontecimento, todos os jogos agendados para este fim de semana foram suspensos", informou o clube em comunicado. A equipe também cancelou a maioria das atividades de treino.

 

Em nota oficial, o Octavus Basketball Club lamentou a morte do atleta e prestou solidariedade à família. "Em nome de toda a família que forma o clube, expressamos nosso apoio e as mais profundas condolências aos familiares e amigos de Nico. Ele sempre fará parte deste clube".

A Federação Regional de Basquetebol de Aragão também se manifestou, destacando o impacto da perda no esporte local. "Enviamos nossas mais profundas condolências à família, amigos e companheiros de Nicolas Ramírez Pérez", afirmou a entidade.

