Jogador de basquete russo é preso na França por suspeita de fazer parte de grupo de hackers

O jogador de basquete russo Daniil Kasatkin, de 26 anos, foi preso no fim de junho no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, a pedido de autoridades americanas. O atleta, integrante do time MBA Moscou, é suspeito de fazer parte de um grupo de hackers. Sua defesa alega, no entanto, que Kasatkin comprou um computador usado e sequer tocou no aparelho.

De acordo com a agência de notícias russa TASS, a embaixada da Rússia na França trabalha para resolver a situação do atleta. Até a última quinta-feira, 20 dias após a prisão, os russos relatavam não ter tido acesso consular a Kasatkin até então.

"Solicitamos acesso consular ao detido, mas infelizmente, apesar das medidas tomadas, ainda não nos foi concedido, devido à posição francesa", informou a embaixada à TASS, acrescentando que notificou o Ministério das Relações Exteriores francês sobre o tema.

Advogado do atleta, Frederic Belot afirmou à TASS que ainda não havia recebido um mandado de prisão e que confia que seu cliente será considerado inocente das acusações, de que teria feito ataques de ransomware — que sequestra dados confidenciais — contra empresas e agências federais americanas.

À AFP, Belot relatou que Kasatkin comprou um computador usado, mas que não "tocou em nada" na máquina e que teria sido, na verdade, hackeado. "Não fez absolutamente nada de errado. Está chocado. Não sabe lidar com computadores", justificou o advogado, que pediu a liberdade do cliente. A Justiça francesa, no entanto, manteve a prisão do atleta, que pode ser extraditado para os Estados Unidos.

Em nota, a VTB League, liga disputada por Kasaktin, informa que, junto ao clube do russo, monitora a situação do atleta e fornece "total suporte às agências e organizações" que atualmente auxiliam o jogador. "A VTB United League pede um julgamento justo para Daniil Kasatkin, para garantir todos os seus direitos legais e proteger sua saúde", informa o comunicado.

