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BEISEBOL Jogador de beisebol processa os pais nos EUA e exige R$ 16 milhões; entenda Terceira base alega que valores foram transferidos para contas controladas pela família e usados em benefício próprio; defesa nega irregularidades

O terceira base do Philadelphia Phillies, Alec Bohm, entrou com uma ação judicial contra os próprios pais, acusando-os de desviar milhões de dólares de suas finanças pessoais. O processo foi protocolado nesta quarta-feira (25) em um tribunal da Filadélfia.

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Segundo a ação, Bohm afirma que os pais, Daniel e Lisa Bohm, administravam contas financeiras em seu nome e teriam transferido valores para essas estruturas, organizadas como empresas de responsabilidade limitada, antes de utilizarem parte dos recursos para custear despesas pessoais. O jogador diz ainda que passou a revisar suas finanças recentemente, mas encontrou resistência ao tentar acessar os dados.

Disputa por controle de contas

Segundo a AP, de acordo com o processo, os pais teriam tentado impedir seu acesso a quatro contas, bloqueando informações e recusando-se a prestar esclarecimentos. Bohm sustenta que “uma quantia considerável” foi desviada para uso próprio. Ele também afirma que, quando solicitou detalhes, milhões de dólares já haviam sido transferidos de suas contas pessoais para as contas sob controle dos pais.

A defesa rebate as acusações. Em comunicado, o advogado Robert Eckard declarou que o casal nega qualquer irregularidade, afirma estar “profundamente triste” com as alegações e promete contestá-las na Justiça. Segundo ele, o jogador sempre teve acesso irrestrito às contas e os pais, inclusive, arcam com despesas utilizando cartões de crédito próprios.

“O Sr. e a Sra. Bohm amam muito o filho e sempre agiram no melhor interesse dele, tanto pessoal quanto profissionalmente”, disse o advogado.

As duas partes concordam que a primeira conta foi aberta em 2019. De acordo com a ação, os pais teriam informado ao atleta que possuíam uma participação de 10% apenas para fins administrativos, sendo ele o verdadeiro dono dos ativos. As contas eram usadas para investimentos, como aquisição de títulos e imóveis. O processo também aponta suposto uso de recursos da Fundação Alec Bohm para despesas pessoais.

Bohm pede à Justiça uma indenização mínima de US$ 3 milhões, cerca de R$ 16 milhões, além da transferência do controle das contas e a contratação de um contador independente para rastrear todas as movimentações financeiras.

Após o jogo de abertura da temporada de 2026, o atleta evitou comentar o caso. “Não vou abordar nenhum assunto pessoal agora”, disse a jornalistas. Aos 29 anos, Bohm tem contrato de US$ 10,2 milhões com o Phillies para a atual temporada.

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