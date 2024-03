Jogador de futebol americano de 20 anos bate recorde de velocidade de Usain Bolt em teste da NFL

A- A+

O jovem jogador de futebol americano Xavier Worthy, de apenas 20 anos, quebrou não só um recorde da NFL, como também do campeão mundial e olímpico de atletismo Usain Bolt: o wide receiver correu 40 jardas (36,5 metros) em apenas 4,21 segundos.

O recorde anterior era de John Ross, que percorreu a mesma distância em 4,22 segundos aos 21 anos de idade.

Worthy teve 75 recepções para 1.014 jardas e cinco touchdowns na última temporada pelos Longhorns.

Em 2019, Bolt foi desafiado a fazer o mesmo teste que as promessas do futebol americano fazem. O multicampeão correu as 40 jardas em 4,22 segundos, mesmo tempo registrado no recorde de Ross.





Segundo a imprensa norte-americana, Worthy é extremamente leve, o que beneficia ele na corrida das 40 jardas, mas desde o ensino médio ele faz “os defensores parecerem bobos entrando e saindo de suas rotas”.

