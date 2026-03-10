A- A+

LUTO Jogador de futebol americano morre após ser baleado ao tentar apartar briga em bar nos EUA Atleta de 28 anos foi atingido durante confusão em estabelecimento na Geórgia; suspeito foi preso e responderá por homicídio

O jogador de futebol americano indoor e ex-destaque universitário Jordan Jones morreu no último fim de semana após ser baleado em frente a um bar na cidade de Acworth, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele tinha 28 anos.

Segundo o Departamento de Polícia de Acworth, agentes foram acionados para um tiroteio no estabelecimento Saddle Bar por volta das 2h42 da madrugada de sábado (7). Ao chegarem ao local, encontraram um homem ferido por disparo de arma de fogo e iniciaram os primeiros socorros. A vítima foi levada ao Hospital Kennestone, em Marietta, mas não resistiu aos ferimentos.

As autoridades identificaram posteriormente que o homem baleado era Jones, que trabalhava como segurança no bar. De acordo com a investigação conduzida pela polícia local, ele teria tentado interromper uma briga que envolvia um cliente do estabelecimento.

Confira:

Suspeito foi preso

Ainda segundo a polícia, o homem envolvido na confusão, identificado como Daniel Di Vonne Parsons, de 25 anos, teria sacado uma arma de fogo durante o desentendimento e disparado contra o jogador.

Parsons foi preso e acusado de homicídio qualificado, agressão agravada e lesão corporal grave. Em comunicado, a polícia afirmou que a investigação permanece em andamento e que novos detalhes poderão ser divulgados conforme o avanço do caso.

Quem era Jordan Jones

Jordan Jones iniciou sua trajetória no futebol americano ainda no ensino médio, pela Mountain View High School. Depois, destacou-se na Universidade do Oeste do Alabama, onde acumulou números expressivos: foram 211 tackles, 17 sacks, cinco fumbles forçados e uma interceptação ao longo da carreira universitária.

Após a passagem pela universidade, o atleta seguiu para ligas profissionais de futebol americano indoor nos Estados Unidos. Ele atuou na Indoor Football League (IFL) por equipes como o Tulsa Oilers e o San Antonio Gunslingers. Para a próxima temporada, estava escalado para defender o Michigan Arsenal, da Arena Football One League.

Em nota, a Indoor Football League lamentou a morte do atleta. A liga descreveu Jones como um jogador talentoso e um competidor respeitado, afirmando que ele deixou uma marca duradoura entre colegas de equipe e profissionais do esporte. A organização também manifestou solidariedade à família, amigos e companheiros do jogador.

