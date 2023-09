A- A+

FUTEBOL Jogador de futebol com mais tempo de seleção se aposenta aos 43 anos; conheça Com a modesta Andorra, zagueiro venceu apenas seis partidas e perdeu 109

Chegou ao fim a carreira do jogador Ildefonso Lima Solà. O leitor provavelmente não conhece o atleta, mas ele tem um recorde no futebol mundial que dificilmente será batido. O agora ex-zagueiro da seleção de Andorra foi titular (por 23 minutos e atuando como atacante) na derrota por 3 a 0 para a Suíça nesta terça-feira, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Na partida de adeus, ele encerrou um ciclo pela seleção que havia sido iniciado no dia 22 de junho de 1997, quando, aos 17 anos, debutava pela seleção de seu país. Com o jogo desta terça, o zagueiro alcançou a marca de 26 anos defendendo a seleção de seu país, o maior período da história do futebol.

Além disso, Lima, que foi titular de Andorra, se tornou o terceiro jogador com mais jogos disputados pelas eliminatórias da Eurocopa. Ao longo de sua carreira profissional, o jogador enfrentou lendas do futebol como Ronaldo, Zidane, Beckham, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Modric.

Nascido em Barcelona, Ildefonso Lima Solà chegou a atuar pelas categorias de base do clube catalão, antes de se transferir para o Espanyol, da mesma região. Em seguida, ele rodaria o mundo, atuando por times como Las Palmas e Rayo Vallecano (ainda na Espanha), Pachuca (México) e Triestina (Itália), só vindo a atuar em Andorra a partir de 2012.



A marca de Lima já havia sido reconhecida pelo Guinness Book em 2021. Com 136 jogos pela seleção nacional (ele foi afastado durante dois anos pela Federação Andorrana de Futebol), Lima detém o recorde de gols, mesmo atuando como zagueiro: 11, dos 69 marcados por Andorra em toda a sua história.

"A mais longa carreira internacional no futebol (futebol) masculino é de 24 anos e 109 dias, alcançada por Ildefonso Lima Solà (Andorra), jogando pela seleção nacional de futebol de Andorra, em 9 de outubro de 2021", diz o anúncio do recorde, concedido pelo Guinness. Com a modesta seleção do país, a passagem de Lima teve apenas seis vitórias, além de 21 empates e 109 derrotas.

Veja também

BASQUETE Morre aos 42 anos ex-estrela de Boston Celtics e Orlando Magic