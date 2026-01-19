Jogador de futebol é preso no País de Gales por dar cotovelada em adversário; veja vídeo

A- A+

O jogador de futebol Tom Taylor, do Trearddur Bay FC, um time da terceira divisão do País de Gales, que inclui clubes amadores e semiprofissionais, foi preso no último domingo por acertar uma cotovelada no queixo de um adversário durante a partida contra o Porthmadog FC, no sábado. O atleta está sendo investigado sob suspeita de agressão.

Após a partida, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando Tom Taylor acertando uma cotovelada de propósito em Danny Brookwell com a bola parada. Os jogadores não estavam se tocando e o jogador do Porthmadog caiu no chão após o golpe. O árbitro não mostrou cartão vermelho no lance.

A Polícia do Norte do País de Gales (NWP) confirmou no domingo que abriu uma investigação e prendeu um homem de 35 anos em conexão com o incidente. Ele permanecerá sob custódia policial enquanto as investigações continuam.





— A Polícia do Norte do País de Gales está ciente de um vídeo que circula online relacionado a um incidente ocorrido em uma partida de futebol entre o Treaddur Bay FC e o Porthmadog FC no sábado (17 de janeiro). Os agentes estão investigando para apurar as circunstâncias do incidente. Como parte dessa investigação, um homem de 35 anos foi preso sob suspeita de agressão. Ele permanece sob custódia policial neste momento.

O Treaddur Bay FC, clube de Tom Taylor, também divulgou um comunicado informando que decidiu “dispensar o jogador suspenso envolvido com efeito imediato”. O clube pediu desculpas ao atleta adversário e à comunidade do futebol em geral, afirmando que “não tolera violência de nenhuma forma” e que o incidente “não deveria ter ocorrido”.

