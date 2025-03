Jogador de futebol gay da Austrália diz receber ameaças de morte todos os dias

A- A+

O primeiro jogador de futebol abertamente gay da Austrália, Josh Cavallo, afirmou que recebe várias ameaças de morte diariamente e descreveu o esporte como um “lugar muito tóxico” para aqueles que se assumiram.

Cavallo se assumiu publicamente como gay em outubro de 2021, tornando-se o único jogador masculino profissional da elite abertamente gay na época – algo que ele descreve como “a melhor decisão que já tomei.”

O defensor do Adelaide United, de 25 anos, afirmou que ainda recebe regularmente mensagens negativas e ameaças, três anos e meio depois de ter falado publicamente sobre sua sexualidade.

“Diariamente, recebo múltiplas, múltiplas, múltiplas ameaças de morte, e é muito triste ver isso”, disse ele ao podcast Footballers Unfiltered da FIFPRO.

Após se assumir, Cavallo recebeu mensagens de apoio de várias pessoas do meio esportivo, incluindo o então técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, e o atacante do Manchester United, Marcus Rashford, que está atualmente emprestado ao Aston Villa.

Contudo, ele também enfrentou homofobia e, em janeiro de 2022, precisou denunciar agressões direcionadas a ele durante uma partida da A-League. “No mundo do futebol, ser um jogador abertamente gay é um ambiente muito tóxico”, afirmou. “É algo que nem todos conseguiriam suportar. Ainda acredito que estamos muito, muito longe de alcançar a aceitação nesse meio.

“Portanto, esses são fatores que as pessoas vão considerar ao se assumirem – talvez ainda não se assumam, mas o ato de se assumir traz toda essa atenção, pressão e negatividade que, a longo prazo, afetará o desempenho.”

Cavallo também disse que acharia “difícil” incentivar outros jogadores profissionais a serem públicos sobre sua sexualidade, devido à “montanha de desvantagens” que isso acarreta.

Ele atribuiu à sua rede de apoio a capacidade de lidar com os abusos que recebe.

“Tenho uma rede de apoio muito forte. Tenho meus dias bons, tenho meus dias ruins, mas sou livre. Vou para a cama, coloco a cabeça no travesseiro e fico feliz. Eu sou Josh Cavallo, sou jogador de futebol, sou também o jogador de futebol gay e tenho muito orgulho disso.”

