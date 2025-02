Jogador de futebol de 20 anos morre de mal súbito durante partida disputada na Argentina

A- A+

O jogador de futebol Máximo Alisandroni, 20 anos, morreu em campo enquanto defendia o Argentino de Afonzo, pequeno clube da região de Buenos Aires, na Argentina, neste domingo (9).

Em suas redes sociais, o time informou que o atleta teve um mal súbito durante o confronto contra o Huracán de Arrecifes, em partida válida pelo torneio 5 ligas, uma competição regional da categoria sub-23.

Segundo a imprensa local, Alisandroni sofreu um desmaio repentino durante a partida e gerou preocupação de todos os atletas em campo e arbitragem.

A equipe médica entrou em campo rapidamente e constatou que o rapaz não estava respondendo aos estímulos, assim, uma ambulância foi acionada para levá-lo até o Hospital San José. Mas, mesmo com o rápido suporte, o jogador teve seu falecimento informado poucos minutos após ter dado entrada na unidade de saúde.

Alisandroni estava em sua primeira temporada no Argentino de Afonzo e estava se destacando pelo talento e disciplina. Era querido no clube e respeitado pelos rivais, que utilizaram suas redes sociais para se despedirem e enviarem mensagens as pessoas próximas do rapaz.

“O Clube Huracán de Arrecifes acompanha a família, amigos e jogadores do Argentino de Afonzo neste triste e difícil momento”, publicou o Huracán, equipe adversária no momento do incidente. Todos os outros times que disputam o torneio 5 ligas prestaram homenagens.

“Meu menino, que gostava de jogador futebol desde os oito anos, que tinha muitos sonhos a cumprir. Teus amigos e todos que te conheceram e viram crescer... teus companheiros de trabalho, do futebol... todos nós vamos sentir sua falta. Não encontro explicação para isto”, publicou sua mãe, Rita González.

"A verdade é que isso me pega de surpresa e me destrói. Nunca vou entender por que as coisas acontecem como acontecem. Vou sentir sua falta, meu irmão. Fico com todas as loucuras e momentos que vivemos. Você sempre será meu central. Te amo, Franky", finalizou Gonzalo Ovejero, um de seus companheiros de equipe.

