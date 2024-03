A- A+

MUNDO Jogador de futebol pede seu parceiro em casamento no campo do time Adelaide United, na Austrália Na postagem que fez nas redes sociais, Josh Cavallo agradeceu ao seu clube pelo "apoio infinito" à causa LGBTQ+

O jogador de futebol australiano Josh Cavallo propôs casamento ao seu parceiro no campo de seu clube, o Adelaide United, ao qual agradeceu por proporcionar "um espaço seguro no futebol".

O australiano, de 24 anos, tornou-se um dos primeiros jogadores de futebol a anunciar abertamente a sua homossexualidade em 2021, um passo elogiado dentro e fora do mundo do desporto.

Conforme publicou em suas redes sociais na noite de quarta-feira, Cavallo pediu em casamento seu companheiro, Leighton Morrell, no estádio Hindmarsh, com as arquibancadas vazias.

“Obrigado, Adelaide United, por ajudar a organizar esta surpresa”, disse Cavallo, ao lado de uma imagem dele ajoelhado oferecendo a aliança de noivado a seu parceiro.





“Parecia certo partilhar este momento especial no estádio onde tudo começou”, acrescentou o jogador de futebol, que se tornou porta-voz dos direitos LGBTQ nos últimos anos.





Cavallo agradeceu ao seu clube pelo “apoio infinito” à causa. "Vocês proporcionaram um espaço seguro no futebol, que eu nunca sonhei que seria possível, e me incentivaram a viver todos os dias da minha vida de forma autêntica".

Apesar da imensa popularidade do futebol no mundo, poucos profissionais saíram do armário na categoria masculina, a maioria já aposentados para evitar abusos nas arquibancadas.

Depois de Cavallo, também deram o passo o inglês Jake Daniels, do Blackpool, agora emprestado a um clube da sétima divisão inglesa; e Jakub Jankto, atualmente no Cagliari da Serie A.

Veja também

Sport Sem público contra Murici, Soso espera apoio contagiante de torcida do Sport diante do Santa Cruz