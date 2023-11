A- A+

Futebol Jogador de futebol Youcef Atal será julgado na França por publicação sobre conflito Israel-Hamas Em meados de outubro, o jogador publicou em sua conta do Instagram o vídeo de um pregador que, segundo diversas fontes, faz comentários antissemitas que incitam a violência

O jogador do Nice Youcef Atal será julgado no dia 18 de dezembro por incitação ao ódio por motivação religiosa, após sua publicação sobre o conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, indicou o Ministério Público nesta sexta-feira (24).

À espera do julgamento no tribunal correcional de Nice (sudeste), a justiça impôs controle judicial ao defensor argelino de 27 anos, que estava sob custódia policial desde quinta-feira no âmbito de uma investigação por "apologia ao terrorismo".

Em meados de outubro, o jogador publicou em sua conta do Instagram o vídeo de um pregador que, segundo diversas fontes, faz comentários antissemitas que incitam a violência. A AFP não conseguiu verificar de forma independente o seu conteúdo.

Atal apagou rapidamente sua publicação e pediu desculpas, mas o Ministério Público abriu uma investigação depois que o prefeito e o dirigente desta cidade no sudeste da França foram mencionados.

Devido à publicação, o seu clube, que disputa a Ligue 1 – categoria máxima do futebol francês – suspendeu-o em meados de outubro, antes que a comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) lhe impusesse uma suspensão de sete partidas.

As autoridades francesas alertam para um aumento de atos antissemitas na França desde o ataque do grupo islamista palestino Hamas, que deixou mais de 1.200 mortos em solo israelense, a maioria civis, segundo Israel, em 7 de outubro.

A resposta israelense ao ataque, essencialmente bombardeios contra a Faixa de Gaza, matou mais de 14 mil pessoas, a maioria civis e entre elas mais de 6 mil crianças, segundo o governo do Hamas. Uma trégua de quatro dias entrou em vigor nesta sexta-feira.

