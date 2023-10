Jogador de hóquei morto por corte de patins de adversário tinha acabado de ficar noivo

A- A+

Poucos meses antes de morrer num acidente durante uma partida na cidade de Sheffield, no Reino Unido, Adam Johnson, de 29 anos, havia dado um passo adiante no relacionamento com Ryan Wolfe. O jogador de hóquei havia pedido a namorada em casamento no verão passado (no hemisfério norte, inverno no Brasil) e passa a morar com ela em terras britânicas. A informação foi confirmada ao "Athletic" pelo amigo do casal Riley Tufte, ex-parceiro de Johnson no esporte universitário.

— Simplesmente horrível, trágico e muito, muito triste — disse o atacante do Colorado Eagles ao receber a notícia da morte por meio de ligações e mensagens de texto no sábado.

O jogador estava em quadra pela equipe do Nottingham Panthers quando, num choque com um adversário, teve a garganta atingida pelos patins. O atleta recebeu a ajuda de um colega para levantar do chão enquanto tentava estancar o sangramento. Depois, ficou inconsciente. O acidente foi filmado e exibido ao vivo na internet.

O clube confirmou o falecimento e classificou o caso como "um acidente bizarro".

Ryan, que estava na arquibancada para assistir ao jogo do noivo, invadiu a quadra ao vê-lo ferido e começou a rezar, de acordo com a imprensa internacional. Nas redes sociais, os dois trocaram declarações de amor e posavam juntos, sorridentes, em viagens e eventos.

Com a confirmação da morte, ela publicou uma homenagem para o noivo, a quem chamou de "doce anjo".

"Vou sempre sentir a sua falta. Te amo para sempre", escreveu ela, numa postagem com a foto do noivo de uniforme, em preto e branco.

Além da noiva, Johnson deixa os pais, Davey e Sue, um irmão mais velho, chamado Ryan, além da avó, Marilyn, que era "sua maior fã", de acordo com um amigo da família.

