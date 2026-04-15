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Futebol "Jogador de personalidade", elogia Hélio dos Anjos sobre o meia Dodô Atleta tem recuperado o bom futebol após queda de rendimento na reta final do Campeonato Pernambucano

A trajetória do meia Dodô, do Náutico, tem sido de altos e baixos. No começo da temporada, o jogador rapidamente caiu nas graças dos alvirrubros, com boas atuações, gols em clássicos e ousadia nos dribles. Na reta final do Campeonato Pernambucano, porém, o jogador caiu de nível, sendo expulso na decisão estadual que culminou no título do Sport. Na Série B, porém, o camisa 10 vem aos poucos retomando a boa forma.

“Dodô tem uma coisa que muitas vezes já o atrapalhou: ele tem muita personalidade. Até as pessoas entenderem dentro do convívio diário, dentro do jogo, perante o torcedor, ele sofreu um pouco. Nunca tive dúvidas da personalidade dele”, afirmou o técnico Hélio dos Anjos.

“Ele é um jogador que joga muito sem a bola por conta da marcação sob pressão. Ele executa isso no zagueiro do lado oposto ao do centroavante. Ele se desgasta muito, não roda menos de 11 km por jogo. O torcedor precisa entender que precisa ter um pouco de paciência com alguns jogadores de personalidade, que assumem responsabilidade e acabam errando um pouco mais. Ele é um jogador importante para a gente dentro da temporada”, completou. Dodô tem três gols em 13 jogos pela equipe.

Na próxima rodada, Dodô pode ajudar o Náutico a se recuperar da derrota na partida passada perante o Ceará, por 1x0, no Castelão. No sábado, a equipe enfrenta o São Bernardo, no Esporte da Sorte Aflitos. O Timbu nunca perdeu para o time paulista, acumulando uma vitória e três empates.

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