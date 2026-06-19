Jogador de Portugal é criticado nas redes sociais por dizer que CR7 'é mais um'

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O meia-campista João Neves foi alvo de críticas por uma declaração sobre Cristiano Ronaldo após a partida entre Portugal e República Democrática do Congo, na última quarta-feira, 17. Autor do gol português no empate por 1 a 1, o jogador do Paris Saint-Germain foi sincero ao ser questionado sobre a má a atuação do astro de 41 anos.



"Todos sabemos o que Cristiano Ronaldo fez por nós, pela Seleção Portuguesa e pelo futebol, mas neste momento ele sabe que não é diferente dos outros. É mais um jogador que ajuda o grupo, como todos os outros. Ele está aqui para contribuir e apoiar a Seleção, assim como todos os demais", disse João Neves.



A fala gerou revolta de torcedores e repercussão nas redes sociais. João Neves recebeu duras críticas nos comentários de um foto que publicou em sua conta oficial no Instagram logo após a partida.





"Se Cristiano Ronaldo não existisse vocês provavelmente nunca teriam ouvido falar de um país chamado Portugal, então respeitem a sua lenda, apoiem-no, e vocês conquistarão tudo", comentou um torcedor.



"Respeite seu capitão, criança. Foi ele quem levou a seleção ao topo", escreveu outro usuário. "Os sapatos de Ronaldo são melhores que a sua história" e "Corram por ele, é o maior jogador de Portugal" são outros comentários publicados no perfil do jogador.



No perfil da namorada de João Neves, outros fãs de Cristiano também comentaram. "Diga ao seu baixinho para respeitar o GOAT", digitou um. "Fale para o bebê passar a bola", comentou outro.



Apesar dos apoiadores, a atuação de Cristiano Ronaldo contra a RD Congo foi desastrosa. O craque português decepcionou e não conseguiu finalizar nenhuma fez no gol. Até o começo do segundo tempo o jogador havia tocado a bola em apenas três ocasiões.



O atacante também amarga um jejum de dez jogos sem marcar nos maiores torneios da Fifa, Eurocopa e Copa do Mundo, com a última vez sendo contra Gana, em 2022.



A seleção portuguesa terá pela frente na segunda rodada da fase de grupos do Mundial o Uzbequistão. A partida acontece na próxima terça-feira, 23, a partir das 14h (horário de Brasília) no Estádio de Houston.

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