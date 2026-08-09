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calor Jogador de rúgbi morre no Japão por suspeita de insolação em onda de calor de 35ºC Saimoni Vunilagi, de Fiji, passou mal após um treino a céu aberto, anunciou o time Kyushu KV neste sábado (8)

O jogador de rúgbi Saimoni Vunilagi, de 26 anos, morreu na sexta (7) após dar entrada no hospital com "sintomas consistentes com hipertermia severa" ou insolação, informou seu time Kyushu KV neste sábado à AFP.

Vunilagi, natural de Fiji, passou mal após um treino ao ar livre na segunda-feira (3) e foi levado a um hospital em Fukuoka. Naquele dia, a temperatura chegou a 35ºC na cidade devido a uma forte onda de calor que atingiu o Japão.

O atleta de 1,96 cm e 117 kg atuava há pouco tempo como saltador para o time de segunda divisão, segundo o site oficial da equipe. Ele cursou faculdade no Japão e lá começou sua carreira profissional em 2023.

"Os jogadores, a equipe técnica e todos os associados do time estão desolados por essa notícia repentina. Apesar de Saimoni ter se juntado ao Kyushu KV apenas recentemente, seu espírito generoso e poderoso estilo de jogar haviam criado grandes esperanças para suas contribuições na próxima temporada. Nós humildemente oramos pelo descanso de sua alma e estendemos nossas condolências sinceras a sua família enlutada", lamentou o time em comunicado.

O Japão passa por um dos verões mais quentes de sua história, com partes do país tendo atingido os 40ºC nas últimas semanas.

Cerca de 18.600 pessoas foram levadas ao hospital com sintomas de hipertermia entre 20 e 26 de julho, 45 delas foram declaradas mortas ao dar entrada no pronto-socorro, de acordo com dados obtidos pela AFP através da agência de gerenciamento de desastres naturais e incêndios.

Três leões do zoológico de Tóquio também morreram nas últimas semanas por suspeita de insolação, enquanto outros animais estão sob tratamento, anunciou sua porta-voz esta semana.

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