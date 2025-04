Jogador de time da primeira divisão espanhola é acusado de agressão sexual por funcionária

A- A+

O meio-campista do Espanyol, Álvaro Aguado, de 28 anos, está sendo investigado por uma denúncia de agressão sexual contra uma funcionária do clube. O incidente teria ocorrido na noite de 23 de junho de 2024, durante uma festa privada na boate Opium, em Barcelona, organizada para celebrar o retorno do time à primeira divisão, publicou o jornal espanhol El País nesta terça-feira.

O Espanyol reverteu, naquele dia, uma desvantagem de 1 a 0 conquistada pelo Real Oviedo no jogo de ida, no Carlos Tartiere, com dois gols de Puado, aos 44 e 47 minutos.





A denúncia foi apresentada meses após o suposto acontecimento, levando o 13º Tribunal de Instrução de Barcelona a abrir uma investigação e convocar Aguado para depor como investigado em maio de 2025.

O jogador nega veementemente as acusações, enquanto a denunciante e seu entorno optaram por não se manifestar publicamente. O Espanyol solicitou respeito à presunção de inocência do atleta. Tanto Aguado quanto a suposta vítima já possuem representação legal.

